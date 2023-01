Biathlon, risultati e classifica staffetta maschile Anterselva 2023: dominio Norvegia, Italia quinta

La Norvegia vince la staffetta maschile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2022/23. Gli scandinavi hanno chiuso in 1:11:50.2, davanti a Francia e Germania. I transalpini hanno chiuso con 59.0 di ritardo, mentre i tedeschi con 2:17.5 di troppo.

Gli azzurri Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz ed Elia Zeni, hanno disputato un’ottima gara chiudendo al quinto posto. Per gli italiani inizio complicato, con Braunhofer che dà il cambio a Giacomel al quattordicesimo posto. Quest’ultimo però realizza una grandissima rimonta, nonostante due errori in piedi, portando l’Italia al quarto posto. Bravi poi Didier Bionaz e il debuttante Elia Zeni a resistere e a permettere alla squadra azzurra di terminare in quinta posizione.

LA CLASSIFICA:

1.NORVEGIA 1:11:50.2

2.FRANCIA (+59.0)

3.GERMANIA (+2:17.5)

4.SVEZIA (+2:38.7)

5.ITALIA (+2:47.3)

6.REPUBBLICA CECA (+2:51.5)

7.SVIZZERA (+2:55.7)

8.UCRAINA (+3:52.8)

9.FINLANDIA (+4:03.1)

10.SLOVENIA (+4:03.1)