Sampdoria: record negativo, soltanto 8 gol segnati in un intero girone

Incredibile record negativo registrato dalla Sampdoria: i blucerchiati sono la prima squadra nell’era della Serie A a 20 squadre a non andare in doppia cifra per gol segnati in un intero girone. Soltanto 8 gol messi a segno nelle prime 19 partite. Gabbiadini e Djuricic sono gli unici giocatori ad aver segnato 2 reti, mentre le altre sono state realizzate da Caputo (ora all’Empoli), Sabiri, Colley e Augello.