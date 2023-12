Biathlon, risultati e classifica inseguimento maschile Oestersund 2023: vince Samuelsson, Giacomel e Bionaz nei 15

Sebastian Samuelsson si è aggiudicato l’inseguimento maschile che chiude la tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Oestersund. Sulle nevi svedese Philipp Nawrath, partito per primo dopo il successo nella gara sprint, riesce a tenere bene la testa della corsa per circa metà prova, poi un errore nel primo poligono in piedi riporta sotto lo svedese, che dopo l’ultima sessione di tiro opera il definitivo sorpasso e si invola verso il successo. Nawrath con determinazione riesce a non crollare e per una questione di una manciata di secondi riesce a mantenere il secondo gradino del podio davanti a Christiansen, che deve accontentarsi della terza piazza. Dietro di lui i suoi due compagni di Nazionale Tarjei Boie e Stroemsheim.

Per quanto riguarda gli italiani, Didier Bionaz per largi tratti della gara ha sognato il miglior risultato della sua carriera a livello professionistico, rimandendo in top-10 fino all’ultimo poligono. Poi un errore fatale nell’ultimo poligono gli fa perdere diverse posizioni è chiude 14°. Meglio di lui fa Tommaso Giacomel, autore di una prova opposta al suo compagno di squadra. Parte male, ma finisce bene e recupera posizioni nella seconda fase di gara: è 12. Entrambi riescono a a mettersi alle spalle Johannes Boe, lontanissimo dalla forma migliore e 15° all’arrivo. Buona seconda parte di gara anche da parte di Lukas Hofer, che nonostante i 4 errori mette in mostra una condizione invidiabile sugli sci ed è 24°. Elia Zeni, invece, chiude 44°.

CLASSIFICA GENERALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

ORDINE DI ARRIVO

1. S. Samuelsson (SWE) 31:38.4

2. P. Nawrath (GER) +5.1

3. V.S. Christiansen (NOR) +7.2

4. T. Boe (NOR) +29.6

5. E. Stroemsheim (NOR) +38.2

6. M. Ponsiluoma (SWE) +42.5

7. V. Soerum (NOR) +48.1

8. J. Dale-Skjevdal (NOR) +49.0

9. Q. Fillon Maillet (FRA) +49.5

10. J. Kuehn (GER) +49.7

12. T. Giacomel (ITA) +57.6

14. D. Bionaz (ITA) +1:17.4

24. L. Hofer (ITA) +2:57.5

44. E. Zeni (ITA) +4:15.9