Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo inseguimento Oestersund

La classifica generale di Coppa del Mondo maschile di biathlon 2023/2024 aggiornata dopo l’inseguimento di Oestersund. Al comando resta Philipp Nawrath, che per un solo punto riesce a tenere dietro Sebastian Samuelsson, vincitore dell’ultima gara andata in scena sulle nevi di casa. Tarjei Boe si prende la terza piazza, mentre il fratello è ottavo. Tommaso Giacomel resta 13°, con Didier Bionaz che entra in top-20.

LA CLASSIFICA DOPO L’INSEGUIMENTO DI OESTERSUND

Philipp Nawrath (Germania) 177 Sebastian Samuelsson (Svezia) 176 Tarjei Boe (Norvegia) 140 Justus Strelow (Germania) 125 Endre Stroemsheim (Norvegia) 125 Vetle Sjaastad Christiansen (Norvegia) 120 Vebjoern Soerum (Norvegia) 113 Johannes Thingnes Boe (Norvegia) 109 Sebastian Stalder (Svizzera) 104 Johannes Dale-Skjevdal (Norvegia) 100

13. Tommaso Giacomel (Italia) 90

19. Didier Bionaz (Italia) 64

21. Lukas Hofer (Italia) 58