Formazioni ufficiali Cittadella-Cagliari, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cittadella e Cagliari, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B 2022/2023. Il successo dei veneti su un campo difficile e contro una squadra in grande forma come il Pisa ha sorpreso tutti. Ora arriva un Cagliari che viene da due successi consecutivi e che soprattutto sembra aver ritrovato serenità e compattezza con Claudio Ranieri seduto in panchina. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 21 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CITTADELLA-CAGLIARI

CITTADELLA: Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Donnarumma; Crociata, Branca, Mastrantonio; Antonucci; Lores Varela, Maistrello

CAGLIARI:Radunovic; Altare, Dossena, Capradossi; Zappa, Nandez, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi; Lapadula, Falco