Biathlon, risultati e classifica inseguimento femminile Oestersund 2023: bis Jeanmonnot, Vittozzi chiude in top-10

Lou Jeanmonnot concede il bis, conquistando si portopo la sprint anche l’inseguimento di Oestersund, tappa valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. L’atleta francese è perfetta al tiro, riuscendo a chiudere senza errori la sua prova odierna, ma soprattutto è caparbia nel finale a restare attaccata a Franziska Preuss sugli sci, riuscendo a rimanere in scia e a giocarsi tutto nella volata conclusiva, che alla fine la premia. Sul terzo gradino del podio ci sale Vanessa Voigt, più distaccata a 18″ di margine dalle prime, mentre le prime due atlete ai piedi del podio sono le norvegesi Arnekleiv e Tandrevold, con la prima che ha pagato caro nell’ultimo poligono in piedi l’unico errore della sua giornata.

Prestazione tutto sommato discreta per le nostre atlete di punta, che hanno limitato i danni in una gara alla quale si presentavano non al top della condizione. Lo dimostrano le difficoltà avute da Lisa Vittozzi sugli sci, ma la sua buona precisione al tiro, con un unico errore proprio sull’ultimo dei 20 tiri, le consente di chiudere in top-10 davanti a Elvira Oeberg. Anche per Dorothea Wierer un unico errorre e la 14esima posizione finale. Prova incolore per Rebecca Passler, che è molto imprecisa e riesce di misura a finire tra le atlete a punti, chiudendo al 29° posto. Poco dietro si piazza Samuela Comola, 31esima con un ritardo superiore ai 4′ dalla vincitrice. Hanna Auchentaller è invece 45esima al traguardo.

1. L. Jeamonnot (FRA) 31:41.3

2. F. Preuss (GER) +0.3

3. V. Voigt (GER) +18.5

4. J. Arnekleiv (NOR) +24.7

5. I.L. Tandrevold (NOR) +35.9

6. H. Oeberg (SWE) +1:03.2

7. J. Simon (FRA) +1:16.4

8. K.O. Knotten (NOR) +1:18.0

9. L. Vittozzi (ITA) +1:22.3

10. E. Oeberg (SWE) +1:27.8

14. D. Wierer (ITA) +1:53.4

29. R. Passler (ITA) +3:58.0

31. S. Comola (ITA) +4:06.8

45. H. Auchentaller (ITA) +6:52.5