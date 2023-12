Biathlon, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo inseguimento Oestersund

La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di biathlon 2023/2024 aggiornata dopo l’inseguimento di Oestersund. Al comando resta Franziska Preuss dopo il secondo posto nella gara odierna che ha visto l’affermazione di Lou Jeanmonnot. La transalpina, al suosecondo successo di fila, si porta ovviamente in seconda posizione, con Vanessa Voig terza. Lisa Vittozzi riesce a limitare i danni in una condizione fisica precaria, ma perde due posizioni in classifica ed è ora quinta.

LA CLASSIFICA DOPO L’INSEGUIMENTO DI OESTERSUND

Franziska Preuss (Germania) 200 Lou Jeanmonnot (Francia) 197 Vanessa Voigt (Germania) 165 Karoline Offigstad Knotten (Norvegia) 159 Lisa Vittozzi (Italia) 154 Juni Arnekleiv (Norvegia) 123 Ingrid Landmark Tandrevold (Norvegia) 111 Marte Krakstad Johansen (Norvegia) 96 Hanna Oeberg (Svezia) 92 Lena Haecki-Gross (Svizzera) 83

13. Dorothea Wierer (Italia) 75

19. Rebecca Passler (Italia) 56

38. Samuela Comola (Italia) 24

49. Hannah Auchentaller (Italia) 6