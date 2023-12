Pagelle Lecce-Bologna 1-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Lecce-Bologna 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Primo tempo su ritmi alti soprattutto per merito dei salentini, che tengono alto il baricentro, pressano e vanno vicino al gol, ma l’occasione principale ce l’hanno i felsinei con Ndoye su cui Falcone è miracoloso a tu per tu. Nel secondo tempo lo stallo viene spezzato da una clamorosa punizione di Lykogiannis. Sembra tutto finito, c’è però al 95′ il rigore procurato dal portiere Falcone e dato col Var, lo trasforma Piccoli. Di seguito ecco le pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey 6, Baschirotto 6.5, Pongracic 6, Dorgu 5.5; Gonzalez 5.5, Ramadani 5.5 (32’st Rafia 6), Oudin 6 (18’st Blin 6); Banda 6.5 (18’st Sansone 5.5), Krstovic 5.5 (12’st Piccoli 7), Strefezza 5 (32’st Almqvist 6). In panchina: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Dermaku, Gallo, Faticanti, Listovski, Berisha. Allenatore: D’Aversa 6.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6.5, Lucumi 6, Calafiori 5.5, Kristiansen 5.5; Aebischer 5.5 (13’st Freuler 6), Fabbian 6 (13’st Moro 6); Ndoye 6.5 (40’st Urbanski sv), Ferguson 6.5, Saelemaekers 5 (13’st Lykogiannis 7); Van Hooijdonk 6 (13’st Zirkzee 6). In panchina: Ravaglia, Bagnolini, Beukema. Allenatore: Thiago Motta 6.

ARBITRO: Doveri di Roma 6.

RETI: 23’st Lykogiannis; 55’st Piccoli (rig).

NOTE: pomeriggio sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Ramadani, Saelemaekers, Pongracic, Sansone, Calafiori. Angoli: 5-4 per il Lecce. Recupero: 1′; 10′.