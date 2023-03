Biathlon, Nove Mesto 2023: Norvegia si aggiudica la staffetta singola mista, Italia 18esima

Si chiude un fine settimana perfetto per Marte Olsbu Røiseland, che dopo aver trionfato in sprint e inseguimento femminile si aggiudica anche la staffetta singola mista con Christiansen. Vittoria Norvegia, quindi, davanti alla Svizzera di Baserga e Hartweg e alla sorprendente Lettonia di Bendika e Rastorgujevs. Deludono Francia e Svezia, che restano fuori dal podio. Non una buona gara per l’Italia, che schierava un duo giovane composto da Rebecca Passler ed Elia Zeni. In realtà la prova dell’azzurra ès stata decisamente positiva, ma è mancato l’apporto del compagno di squadra, autore di una prestazione sotto il par sia sugli sci che al tiro. I nostri chiudono in 18esima piazza.

ORDINE DI ARRIVO

1. Norvegia 36:40.5

2. Svizzera +17.6

3. Lettonia +29.5

4. Francia +45.1

5. Austria +51.4

6. Ucraina +52.6

7. Germania +53.1

8. Canada +59.6

9. Svezia +1:15.2

10. Romania +1.35.5

18. Italia +2:23.2