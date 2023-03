E’ iniziato con un bel sorpasso il GP del Bahrain 2023 per Charles Leclerc, che ha approfittato delle difficoltà di Sergio Perez per prendergli la posizione. Il messicano della Red Bull si è piantato allo spegnersi dei semafori ed è stato punito dal monegasco della Ferrari, bravo a salire in seconda posizione. Impeccabile invece Max Verstappen, saldamente al comando.