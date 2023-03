Psg, Mbappè riflette: in estate possibile cessione, prezzo di 200 milioni

Kylian Mbappè pensa ad un futuro lontano da Parigi. Secondo “L’Equipe” il fuoriclasse del Psg potrebbe non esercitare da qui a luglio l’opzione che allungherebbe il suo contratto dal 2024 al 2025. In questo caso, il club potrebbe optare di cedere il calciatore già in estate per un prezzo intorno ai 200 milioni. lUna cifra che nemmeno il Real Madrid sarebbe disposto a spendere, dopo aver provato in tutti i modi nello scorso anno ad inserirsi nella trattativa per il rinnovo. Occhio allora alla Premier. Liverpool e Chelsea sono le due maggiori indiziate per un’offerta per Mbappè.