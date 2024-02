Biathlon, Mondiali Nove Mesto: domani la staffetta mista, confermato il quartetto azzurro

Riflettori puntati su Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi in vista dei Mondiali di biathlon di Nove Mesto (Cze), che si apriranno con la staffetta mista in programma mercoledì 7 febbraio alle ore 17.20. “Mi sento meglio come condizione – le parole di Wierer, che ha completato un positivo ciclo di lavoro nel raduno premondiale tenutosi ad Anterselva settimana scorsa. – ma ancora non so dire quanto sia cresciuta. L’importante è che abbia potuto allenarmi senza intoppi, il fatto di cominciare con una gara a squadre potrebbe favorirmi, sicuramente cercherò di dare il meglio di me stessa, vedremo cosa succederà. l’obiettivo è riuscire a lasciare un segno in questo Mondiale, le occasioni non mancheranno”. Ottimista Tommaso Giacomel, che guarda avanti con fiducia: “La condizione e quella che è stata finora la stagione mi dicono che a questo importante appuntamento ci arrivo con la condizione e la motivazione giuste”. Il quartetto, che nel corso di questa stagione è già stato in grado di salire sul podio della specialità con il secondo posto di Anterselva con il secondo posto e il terzo di Oestersund, ha effettuato una breve sgambata sugli skiroll, in attesa delle competizioni.