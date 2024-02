Serie A, ascolti Dazn 23esima giornata: Inter-Juventus record stagionale di spettatori

Gli ascolti tv di Dazn della ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024: ecco dunque i dati sugli spettatori di una 23esima giornata che fa registrare un ottimo risultato totale per le dieci partite sommate e il record stagionale per una singola partita su Dazn, e si tratta ovviamente del derby d’Italia tra Inter-Juventus, che ha tenuto incollati agli schermi 2.274.596 utenti. Ecco i dati precisi partita per partita compreso anche ‘Zona Gol’ di sabato alle ore 15, unico momento nel quale si sono giocate due partite in contemporanea, ricordando come tre di questi incontri siano stati visibili anche su Sky.

GLI ASCOLTI DELLA VENTITREESIMA GIORNATA DI SERIE A SU DAZN (6.545.802)

Lecce-Fiorentina 447.221

Udinese-Monza 81.348

Empoli-Genoa 90.385

Frosinone-Milan 922.698

Bologna-Sassuolo* 272.780

Torino-Salernitana* 289.541

Napoli-Verona 785.894

Atalanta-Lazio 683.383

Inter-Juventus 2.274.596

Roma-Cagliari* 544.983

Zona Gol 152.973

*trasmesse anche su Sky