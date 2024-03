Biathlon, mass start maschile Oslo 2024: vince Laegreid, primo podio in carriera per Nelin

Sturla Holm Laegreid vince la mass start maschile di Oslo, valida per la Coppa del Mondo di biathlon maschile 2023/2024. Il norvegese trionfa davanti a suoi tifosi grazie allo zero nell’ultimo poligono. 37’52”0 per Laegreid, che si mette dietro il tedesco Doll (+6.4) e Jesper Nelin (+9.9), al primo podio in carriera con lo zero nel quarto poligono. Ai piedi del podio i francesi Claude (+15.3) e Jacquelin (17.7). Tarjei Boe conduce la gara fino alla fine, ma si butta via con tre errori all’ultimo poligono e chiude settimo a 20 secondi. Completano la top ten Strelow (+33.1), Ponsiluoma (+41.7) e Christiansen. Brutta gara per Johannes Boe, che chiude con tantissimi errori 14° oltre il minuto. Male gli italiani con Giacomel 22° e Bionaz 26°.