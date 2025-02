Perugia non sbaglia e batte in quattro set un’ottima Milano. 25-22 23-25 25-22 25-19 il punteggio a favore della Sir Susa, che mette in fila la terza vittoria in campionato e allunga nuovamente su Trento. L’Itas avrà l’opportunità di agganciare gli umbri nel recupero della 12ª giornata contro Cisterna (19/02 ore 20.30). Successo meno scontato di quanto dica il risultato per la formazione di Lorenzetti, che ha rimontato uno svantaggio di 7 punti nel terzo set (10-3 sotto), rivelatosi poi decisivo nelle sorti dell’incontro. Quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite, tra Superlega e Champions, per Milano (unico successo 3-1 su Padova), che resta ferma al sesto posto in classifica con 33 punti. Civitanova vince in rimonta contro Taranto. 3-1 per la Lube (17-25 25-11 26-24 25-22). La formazione di Medei blinda il terzo posto in classifica e sale a 42 punti a +6 su Verona. I pugliesi restano in penultima posizione a -3 Padova.

Nelle altre partite

Piacenza crolla in casa contro Verona nella sfida per il quarto posto in classifica. Pesante ko per la bluenergy, che cede in tre set alla Rana con il punteggio di 25-16 25-17 25-21. La squadra di Andrea Anastasi abbandona definitivamente i sogni di terzo posto e viene raggiunta, e scavalcata (scontri diretti) proprio da Verona, che ora è quarta con 36 punti. Quarta sconfitta consecutiva per Piacenza, che cercherà di limitare i danni nel finale di regular season contro Grotazzolina (23/02) e Perugia (02/03). Verona cercherà di difendere la quarta posizione nelle ultime due giornate (trasferte a Padova e Taranto). Padova ritrova la vittoria (dopo cinque sconfitte in fila) e piega al tie-break Modena (terzo ko nelle ultime quattro) con il punteggio di 23-25 25-22 25-18 22-25 15-6. La Sonepar ottiene due punti importanti in chiave salvezza, sale a 17 punti e si avvicina alla nona posizione di Grottazzolina (18 punti). Un punto per Modena, che resta all’ottavo posto, ultimo buono per disputare i playoff, con 23 punti.

La classifica aggiornata

Punti totali, partite vinte, partite perse

Sir Susa Vim Perugia 51 pt (18V-2P) Itas Trentino 48 pt (17V-2P) Cucine Lube Civitanova 37 pt (12V-6P) Rana Verona 36 pt (12V-8P) Gas Sales Bluenergy Piacenza 36 pt (12V-8P) Allianz Milano 33 pt (11V-9P) Cisterna Volley 23 pt (10V-10P) Valsa Group Modena 23 pt (7V-13P) Yuasa Battery Grottazzolina 18 pt (5V-15P) Sonepar Padova 17 pt (5V-14P) Gioiella Prisma Taranto 14 pt (4V-15P) Mint Vero Volley Monza 13 pt (5V-15P)

TUTTI I RISULTATI DELLA STAGIONE

I risultati di giornata

SABATO 15 FEBBRAIO

Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina 3-2 (25-23, 21-25, 25-16, 26-28, 15-10)

Mint Vero Volley Monza – Itas Trentino 0-3 (20-25, 21-25, 15-25)

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Sonepar Padova – Valsa Group Modena 3-2 (23-25 25-22 25-18 22-25 15-6)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona 0-3 (16-25 17-25 21-25)

Sir Susa Vim Perugia – Allianz Milano 3-1 (25-22 23-25 25-22 25-19)

Cucine Lube Civitanova – Gioiella Prisma Taranto 3-1 (17-25 25-11 26-24 25-22)