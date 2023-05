Basket, Shved aggredito da tifosi del CSKA: in ospedale con grave trauma cranico

Episodio raccapricciante e che non rende giustizia al magnifico mondo del basket, quello accaduto nei confronti di Alexey Shved, 34enne guardia russa del CSKA Mosca, aggredito nella scorsa notta da un gruppo di tifosi del CSKA Mosca. Il clima di tumulti e di agitazione nella società russa, soprattutto dopo l’eliminazione del CSKA nella Lega Baltica (Vtb League) del club moscovita, battuto in gara-7 dal Lokomotiv Kuban nelle semifinali.

Dalle notizie che emergono Shved avrebbe riportato un trauma cranico provocato da una caduta in seguito all’aggressione di un gruppo di 4 hooligan all’esterno di un ristorante dove Shved stava cenando con la famiglia. Secondo le ricostruzioni, il gruppo di assalitori avrebbe seguito Shved anche all’interno del ristorante per poi attaccare una volta nel momento in cui la guardia è uscito dal locale. Shved, una volta arrivato in ospedale, avrebbe rifiutato il ricovero, ma poi dopo essere tornato a casa e subito dopo un malore sarebbe rientrato in ospedale per non uscire. Il CSKA ha reso noto l’avvenimento con un comunicato ufficiale, con il presidente che ha voluto chiarire sulle condizioni: “Non so come sta Alexey, Per quanto ne so io, non è in pericolo di vita ma non sono in grado di dirvi la gravità della situazione“.