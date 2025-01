Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di martedì 14 gennaio dell’Australian Open 2025. Si chiude il primo turno dei due tabelloni di singolare e sono ancora diversi gli azzurri che devono fare il loro esordio. Si parte come al solito all’01:00 di notte italiana, quando scenderanno in campo due nostri portacolori in contemporanea: Luca Nardi sfida l’ostico Gabriel Diallo, canadese in ascesa negli ultimi mesi; Matteo Berrettini avrà anche lui una sfida alquanto complessa contro l’ex top-10 Cameron Norrie, un cliente sempre difficile sui campi veloci. All’alba sarà invece il momento del derby tricolore tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi: favorito il primo, ma in partite del genere, tra ragazzi che si conoscono benissimo da anni, non è mai facile esprimersi e fare pronostici.

Sarà impegnata in sessione serale Jasmine Paolini, che alle nostre 09:00 del mattino ha un primo turno abbordabile contro la cinese Wei, giocatrice passata attraverso le qualificazione. La tennista di Bagni di Lucca proverà a raggiungere Lucia Bronzetti al secondo turno. Più o meno in contemporanea toccherà anche a Lorenzo Sonego, chiamato a sfidare un veterano del circuito quale Stan Wawrinka.

IL PROGRAMMA DI MARTEDI

ROD LAVER ARENA

Ore 01:30 – (8) Navarro vs Stearns

Non prima delle 04:00 – (WC) Samrej vs (5) Medvedev

Ore 09:00 – Van De Zandschulp vs (8) De Minaur

a seguire – Gadecki vs Kudermetova

MARGARET COURT ARENA

Ore 01:30 – Zhang vs (13) Rune

a seguire – (6) Rybakina vs (WC) Jones

Ore 09:00 – (Q) Wei vs (4) Paolini

a seguire – (9) Rublev vs (Q) Fonseca

JOHN CAIN ARENA

Ore 01:00 – Tomova vs (9) Kasatkina

a seguire – (4) Fritz vs Brooksby

Ore 07:00 – (19) Keys vs Li

a seguire- (25) Popyrin vs Moutet

KIA ARENA

Ore 01:00 – Berrettini vs Norrie

a seguire – (13) Kalinskaya vs (Q) Birrell

a seguire – Arnaldi vs Musetti

a seguire – Marino vs (22) Boulter

1573 ARENA

Ore 01:00 – (15) Haddad Maia vs (Q) Riera

a seguire – (18) Hurkacz vs Griekspoor

Non prima delle 04:30 – (21) Shelton vs Nakashima

a seguire – Kalinina vs Jabeur

COURT 3

Ore 01:00 – (26) Alexandrova vs Raducanu

a seguire – Monfils vs Mpetshi Perricard

a seguire – Hijikata vs (Q) Krueger

a seguire – Osorio vs (31) Sakkari

COURT 5

Ore 01:00 – Kecmanovic vs Lajovic

a seguire – Gracheva vs McNally

a seguire – Danilovic/Potapova vs (5) Chan/Kichenok

a seguire – Bautista Agut vs Shapovalov

COURT 6

Ore 01:00 – Xiyu Wang vs Grabher

a seguire – Coric vs (Q) Garin

a seguire – Kovinic vs Sun

a seguire – Sonego vs (WC) Wawrinka

COURT 7

Ore 01:00 – Mannarino vs (19) Khachanov

a seguire – Parrizas Diaz vs (WC) Jovic

a seguire – (24) Putintseva vs Avanesyan

a seguire – Etcheverry vs (32) Cobolli

COURT 8

Ore 01:00 – Carle vs Anisimova

a seguire – Ugo Carabelli vs (Q) Tien

a seguire – Pavlasek/Rojer vs Arneodo/Cazaux

a seguire – Carreno Busta vs Majchrzak

COURT 12

Ore 01:00 – Diallo vs Nardi

a seguire – Begu vs (Q) Ruse

a seguire – Moratelli/Piter vs Andreeva/Shnaider

a seguire – Giron vs Hanfmann

COURT 13

Ore 01:00 -Zheng vs. E. Andreeva

a seguire – (31) Cerundolo vs Bublik

a seguire – (WC) Zhang vs Kessler

a seguire – (Q) Boyer vs Coria

COURT 14

Ore 01:00 – Blinkova/Wu vs Burrage/Tauson

a seguire – Sherif vs (32) Yastremska

a seguire – Diaz Acosta vs Bergs

a seguire – Townsend vs Zarazua

COURT 15

Ore 01:00 – Bondar vs. Yaf.Wang

a seguire – Martinez/Munar vs (14) Barrientos/Bopanna

a seguire – Comesana vs Altmaier

a seguire – (WC) Gibson/Joint vs (16) Fernandez/Kichenok