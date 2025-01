“È stata una partita difficile ma io sono stato lì su ogni punto, con attenzione. Mi sono sentito molto forte mentalmente. È stato bello tornare su questo campo, un posto speciale per me”. Lo ha dichiarato Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria in tre set contro Jarry all’esordio negli Australian Open 2025. Un avvio complicato per l’azzurro, che però è stato bravo a non rischiare nulla e anzi chiudendo in crescendo nel terzo set. “Lui ha giocato un ottimo match – ha aggiunto, proseguendo nella sua analisi –. Ha servito benissimo nei momenti importanti, rispondendo anche da fondo e restando sempre aggressivo. Ho gestito bene le situazioni nei due tiebreak. Forse avrei dovuto servire meglio in qualche occasione, ma in generale sono soddisfatto del mio match”.

Australian Open, le parole di Bronzetti e Cocciaretto

A sorridere è anche Lucia Bronzetti, che ha battuto Azarenka in due set: “È una delle mie partite più belle, insieme a quella contro Krejcikova agli US Open. Forse non ci credevo nemmeno io, speravo di fare una bella partita e agganciarmi il più possibile al suo livello. Forse lei è rimasta sorpresa: sono andata subito sopra e sono stata brava a gestire i momenti più delicati del secondo set”, ha spiegato la romagnola in conferenza stampa. Un’altra vittima illustre, quindi, per l’azzurra, che ora in carriera vanta un’altra vittoria contro un top-10 attuale o passata (come in questo caso): “Devo dire che da metà 2024 mi sento migliorata, soprattutto mentalmente. Ora so come gestire i momenti difficili e di tensione. Ogni tanto mi vengono i dubbi e le paure, ma ora so gestirli meglio”.

Delusione e un pizzico di rammarico, invece, per Elisabetta Cocciaretto, out contro Diana Shnaider dopo aver mancato anche due set point nel primo parziale. “Sono triste perché oggi ho avuto molte chance ma non le ho giocate al meglio – ha ammesso l’azzurra –. Avrei dovuto rimanere più concentrata senza perdermi pensando al punteggio e senza farmi prendere dal nervosismo e dalla tensione. Devo imparare a gestire queste situazioni, ma se penso a due mesi fa e a come ero messa fisicamente, credo di essere migliorata davvero molto. La prestazione di oggi mi dà fiducia”, ha concluso la marchigiana.