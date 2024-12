Importanti novità in casa Milan: come si legge in un comunicato ufficiale diramato dalla società rossonera, RedBird e Elliott hanno trovato un accordo per il rifinanziamento del vendor loan. RedBird ha investito una cifra pari a ulteriori 170 milioni di euro, facendo sì di ridurre la quota capitale del prestito a 489 milioni. Così facendo, cambia anche la scadenza, un tema che cominciava a tornare di attualità nelle ultime settimane: precedentemente fissata ad agosto 2025, ora la nuova scadenza è fissata a luglio 2028. Con questo accordo, quindi, il fondo RedBird va a rimodulare l’entità del prestito ottenuto dalla società di Paul e Gordon Singer.

Accordo RedBird-Elliott, il commento di Scaroni

Contestualmente all’annuncio è arrivato anche il commento del presidente del Milan, Paolo Scaroni: “Nel corso degli ultimi anni, il posizionamento finanziario di AC Milan è costantemente cresciuto e si è rafforzato sotto la guida di RedBird, un proprietario con impegno a lungo termine. Un lavoro significativo è stato svolto per garantire la stabilità del nostro iconico club, posizionarlo per un successo operativo sostenibile e alimentare l’eredità, la tradizione e i valori dei Rossoneri”, le sue parole.

Milan per altri tre anni nelle mani di RedBird

Prosegue, quindi, l’impegno di RedBird alla guida del Milan. La società di private equity con sede a New York e fondata e guidata da Gerry Cardinale è diventata proprietaria del club rossonero nell’agosto del 2022, portando all’interno del club, come investitore di minoranza, anche i New York Yankees. Se dal punto di vista economico il Milan appare come una società in salute, un passo avanti deve essere fatto sul lato prettamente sportivo.

Dopo i risultati deludenti delle ultime due stagioni, in cui i rossoneri non sono riusciti a lottare fino in fondo per lo scudetto, infatti, anche questa stagione non è certo partita bene. Il bilancio dopo 16 giornate di campionato è di appena 23 punti, per un’ottava posizione che vede gli uomini allenati da Fonseca a otto lunghezze dalla quarta posizione. Numeri che hanno scatenato la protesta dei tifosi del Diavolo anche in questi giorni in cui il club ha festeggiato i 125 anni di storia.