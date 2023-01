Biathlon, inseguimento femminile Pokljuka 2023: Wierer sul podio, seconda alle spalle di Oeberg

I risultati e la classifica finale dell’inseguimento femminile di Pokljuka, secondo appuntamento della quarta tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2022/2023. Ancora una vittoria per Elvira Oeberg, che si ripete a distanza di poche ore dopo aver vinto la sprint. Ma in terra slovena prosegue il grande rilancio di Dorothea Wierer, che ottiene il secondo gradino del podio, commettendo un solo errore che le costa la vittoria, visto che sugli sci era anche meglio della svedese. Ultimo poligono in piedi invece perfetto ed è così che sbaraglia la concorrenza di Tandrevold e Batovska Fialkova. Secondo podio qui dopo il terzo posto della sprint, secondo podio in inseguimento, terzo podio in assoluto in questa stagione per la campionessa azzurra che si è definitivamente ritrovata. Chiude il podio la francese Julia Simon, che precede la slovacca Batovska Fialkova, quinta Davidova: poi Persson, Hermann, Roeiseland, Tandrevold e Hauser. Ventisettesima Sanfilippo, trentanovesima Comola: entrambe a punti le altre azzurre.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

E. Öberg (SWE) 29:41.6 D. Wierer (ITA) +17.6 J. Simon (FRA) +22.4 P. Batovska Fialkova (SVK) +31.0 M. Davidova (CZE) +34.7 L. Persson (SWE) +36.2 D. Herrmann (GER) +37.4 M. O. Roeiseland (NOR) +51.0 I. L. Tandrevold (NOR) +1.01.5 L. T. Hauser (AUT) +1.01.7

27. Sanfilippo (ITA) +2.51.1

39. Comola (ITA) +3.44.4