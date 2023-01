Biathlon, Coppa del Mondo femminile 2022/2023: classifica aggiornata dopo inseguimento Pokljuka

La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di biathlon 2022/2023 aggiornata dopo la gara a inseguimento della tappa di Pokljuka. In Slovenia ha vinto ancora Oeberg, ma Wierer è seconda e risale in classifica generale, rosicchiando qualche punto alla leader Simon che termina comunque sul podio. In crescita l’azzurra, he vuole puntare dritta al podio anche nella graduatoria del cristallo, che vi presentiamo con le prime dieci posizioni e quelle delle altre italiane dopo l’ottavo appuntamento stagionale.

Julia Simon (FRA) 606 Elvira Oeberg (SWE) 575 Denise Herrmann-Wick 432 Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 413 Dorothea Wierer (ITA) 411 Linn Persson (SWE) 404 Marketa Davidova (CZE) 383 Lisa Hauser (AUT) 379 Lisa Vittozzi (ITA) 373 Hanna Oeberg (SWE) 280

38. Samuela Comola (ITA) 68

41. Rebecca Passler (ITA) 56

61. Federica Sanfilippo (ITA) 14