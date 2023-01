Gigante maschile Adelboden 2023, risultati e classifica prima manche: Odermatt leader, Della Vite miglior azzurro

La prima manche del gigante maschile di Adelboden, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino, vede prevalere Marco Odermatt. Il padrone di casa scia in 1:16.69 (unico a scendere sotto l’1:17) e si porta al comando della classifica. Preceduto il norvegese Henrik Kristoffersen a 32 centesimi, seguito da un altro svizzero, Loic Meillard a 49 centesimi. Completano la Top 5 Pinturault e Feller. Da segnalare anche numerose cadute, tra cui quelle di Braathen e Murisier. Sulle nevi svizzere, circondate da prati verdi, il miglior italiano è Filippo Della Vite, quattordicesimo a +2.54. Alle sue spalle un altro azzurro, Luca De Aliprandini, anche lui qualificato per la seconda manche. Eliminati invece Giovanni Borsotti e Simon Maurberger. Qualificato a sorpresa anche Hannes Zingerle, che con il pettorale 58 tira fuori dal cilindro un super tempo e si garantisce l’accesso alla seconda manche. Di seguito i risultati e la classifica della prima manche.

LA CLASSIFICA FINALE

Odermatt (SUI) 1:16.69 Kristoffersen (NOR) +0.32 Meillard (SUI) +0.49 Pinturault (FRA) +1.19 Feller (AUT) +1.31 Caviezel (SUI) +1.58 Muffat-Jeandet (FRA) +1.78 Kranjec (SLO) +2.03 Kilde (NOR) +2.05 Schwarz (AUT) +2.07

14. Della Vite (ITA) +2.54 Q

15. De Aliprandini (ITA) +2.61 Q

25. Zingerle (ITA) +3.74

32. Franzoni (ITA) +4.41

36. Maurberger (ITA) +4.64

39. Borsotti (ITA) +4.86

Tonetti (ITA) DNF