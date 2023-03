Biathlon, Coppa del Mondo maschile: classifica generale aggiornata dopo sprint Nove Mesto 2023

La classifica generale di Coppa del Mondo maschile di biathlon 2022/2023 aggiornata dopo lo spring maschile di Nove Mesto. Johannes Boe dopo l’ennesimo successo stagionale è sempre più solo in testa alla classifica, seguito dai connazionali Laegreid, Christiansen e Tarjei Boe. Tommaso Giacomel perde una posizione. Ecco, di seguito, la classifica aggiornata.

LA CLASSIFICA GENERALE

1.Johannes Thingnes BOE (NOR) 1229

2.Sturla Holm LAEGREID (NOR) 920

3.Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN (NOR) 648

4.Tarjei BOE (NOR) 523

5.Quentin FILLON MAILLET (FRA) 510

6.Martin PONSILUOMA (SWE) 507

7.Benedikt DOLL (GER) 484

8.Johannes DALE (NOR) 479

9.Roman REES (GER) 478

10.Fabien CLAUDE (FRA) 454

GLI ITALIANI

15.Tommaso Giacomel (ITA) 383

50. Didier Bionaz (ITA) 46

61. Patrick Braunhofer (ITA) 27