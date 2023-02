Risultati Totocalcio 25-28 febbraio 2023: vincite, soldi e montepremi. Ecco chi ha vinto

I risultati, le vincite, i soldi ed il montepremi del Totocalcio delle partite che sono state disputate da sabato 25 febbraio a martedì 28 febbraio 2023. Ecco tutti i dettagli relativi agli esiti delle varie sfide previste nel sistema obbligatorio ed in quello opzionale ed i montepremi in palio nella formula 3, 5, 7, 11 e 13. Di seguito tutte le indicazioni utili per sapere chi ha vinto e quanto potrebbe incassare grazie all’eventuale schedina vincente.

I RISULTATI

OBBLIGATORI

1 Milan-Atalanta 1

2 Ajaccio-Troyes 1

3 Celta Vigo-Valladolid 1

4 Juventus-Torino

5 Hellas Verona-Fiorentina

6 Lecce-Sassuolo 2

7 Parma-Pisa

8 Palermo-Ternana

OPZIONALI

9 Salernitana-Monza 1

10 Schalke-Stoccarda 1

11 Bologna-Inter 1

12 Tottenham-Chelsea 1

13 Udinese-Spezia X

14 Cremonese-Roma

15 Real Madrid-Atletico Madrid X

16 Crystal Palace-Liverpool X

17 Bayern Monaco-Union Berlino X

18 Marsiglia-Paris Saint Germain 2

19 Siviglia-Osasuna 2

20 Ascoli-Benevento X

VINCITE

FORMULA 3: 1.761,00

FORMULA 5: 4.786,50

FORMULA 7: 13.236,00

FORMULA 9: 7.731,75

FORMULA 11: 62.217,00

FORMULA 13: 460.218,00