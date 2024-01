Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo inseguimento Oberhof

Endre Stroemsheim si prende l’inseguimento maschile di Oberhof 2024. Prima vittoria in Coppa del Mondo per il classe 1997 di Oslo, che stacca nell’ultimo giro il connazionale Laegreid, secondo a 17.8. Completa il podio tutto norvegese il sorprendente Dale, terzo a 36.4. E’ addirittura pokerissimo per la Norvegia, che piazza in quarta e quinta posizione i fratelli Boe, rispettivamente a 45.5 e 50.3. Deludente Johannes, leader di classifica e specialità, che si butta via nell’ultimo poligono con un disastroso 2/5. Sesto posto per Claude Fabien, +53.2. Bene Giacomel, un solo errore in quattro poligoni, 11° a 1:17.6 con 14 posizioni recuperate. Ecco la classifica aggiornata.

Johannes Thingnes Boe (Norvegia) 579 Tarjei Boe (Norvegia) 497 Endre Stroemsheim (Norvegia) 467 Johannes Dale-Skjevdal (Norvegia) 454 Sturla Holm Laegreid (Norvegia) 451 Benedikt Doll (Germania) 405 Martin Ponsiluoma (Svezia) 354 Philipp Nawrath (Germania) 349 Sebastian Samuelsson (Svezia) 344 Johannes Kuehn (Germania) 318

13. Tommaso Giacomel (Italia) 274

18. Didier Bionaz (Italia) 210

25. Lukas Hofer (Italia) 159

50. Patrick Braunhofer (Italia) 24

58. Elia Zeni (Italia) 15