Torino-Napoli, rivedi la conferenza stampa di Mazzarri (VIDEO)

di Giorgio Billone 13

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Napoli e ha presentato la partita contro i granata, fondamentale per i campioni d’Italia che vogliono chiudere bene un girone di andata francamente disastroso. Il mister livornese ha parlato degli avversari, del momento degli azzurri e ha anche ribadito il disappunto per il trattamento subito da Kvaratskhelia e Osimhen da parte degli arbitri. Di seguito ecco il video.