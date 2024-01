Gigante femminile Kranjska Gora 2024: trionfa Grenier, Brignone a podio

Valerie Grenier disputa una seconda manche da urlo e vince il gigante femminile di Kranjska Gora 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Prestazione clamorosa da parte della canadese, terza al termine della prima manche ma grande protagonista nella seconda prova, in cui ha fatto registrare il miglior tempo grazie a una seconda parte inarrivabile. Secondo posto la svizzera Lara Gut-Behrami, distante 37 centesimi dalla vetta, mentre a completare il podio è Federica Brignone (+0.51), che non riesce a tenere il passo delle due atlete che la precedono ma conquista un prezioso terzo posto. Per l’azzurra arrivano anche punti importanti in ottica classifica generale, specialmente in virtù del nono posto di una deludente Mikaela Shiffrin, per nulla a suo agio sulle nevi slovene. In top 5 anche Petra Vlhova, al comando dopo la prima manche, e Thea Louise Stjernesund; riesce a difendere invece il piazzamento tra le prime 10 Marta Bassino, sempre alle spalle di Shiffrin. Dodicesima Sofia Goggia, mentre Elisa Platino commette un grave errore e non va oltre la 26^ e ultima piazza.

CLASSIFICA FINALE

V. Grenier (CAN) 1:50.51 L. Gut-Behrami (SUI) +0.37 F. Brignone (ITA) +0.51 P. Vlhova (SVK) +0.61 T. L. Stjernesund (NOR) +1.18 S. Hector (SWE) +1.59 F. Gritsch (AUT) +1.69 A. Robinson (NZL) +1.77 M. Shiffrin (USA) +1.88 M. Bassino (ITA) +1.90

12. S. Goggia (ITA) +2.10

26. E. Platino (ITA) +4.61