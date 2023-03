Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2022/2023: la classifica generale conclusiva

La classifica generale di Coppa del Mondo maschile di biathlon 2022/2023 aggiornata l’ultima gara di Oslo 2023. Conquista il prestigioso primo posto, e quindi la Coppa del Mondo generale, il norvegese Johannes Thingnes Boe, che ha preceduto i connazionali Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen. Chiude 12° Tommaso Giacomel, che è secondo tra gli Under 25 e non riesce, di conseguenza, ad ottenere il pettorale blu. Più staccati gli altri azzurri: Didier Bionaz è 46°, Patrick Braunhofer è 54°, Elia Zeni 94°.

LA CLASSIFICA GENERALE

1.Johannes Thingnes BOE (NOR) 1589

2.Sturla Holm LAEGREID (NOR) 1098

3.Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN (NOR) 935

4.Benedikt DOLL (GER) 782

5.Martin PONSILUOMA (SWE) 779

6. Tarjei BOE (NOR) 684

7.Johannes DALE (NOR) 674

8. Quentin FILLOT-MAILLET (FRA) 671

9.Roman REES (GER) 658

10.Fabien CLAUDE (FRA) 635

12.Tommaso GIACOMEL (ITA) 592

46.Didier Bionaz (ITA) 78

54. Patrick Braunhofer (ITA) 55

94. Elia Zeni (ITA) 1