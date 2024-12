I risultati e l’ordine di arrivo dell’inseguimento maschile di Hochfilzen, quinta gara individuale della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon maschile. In Austria arriva la doppietta di Johannes Thingnes Boe, che dopo aver vinto la sprint si conferma anche nella gara su quattro poligoni dopo uno spettacolo destinato anche a far discutere sul finale. Alle spalle del fuoriclasse norvegese arriva il francese Emilien Jacquelin, capace di battere in volata l’altro “norge” Sturla Holm Laegreid nonostante una caduta nell’ultimo giro in seguito a un lieve e fortuito contatto proprio con il vincitore di oggi. Ai piedi del podio lo svedese Samuelsson regola la novità della Norvegia, quel Martin Uldal che all’esordio in Coppa del Mondo chiude con un settimo e un quinto posto.

In casa Italia c’è soddisfazione per la prova di Tommaso Giacomel, che recupera quattro posizioni e trova un importante settimo posto. L’azzurro si conferma tra i migliori sugli sci e nonostante tre errori al tiro rimane assolutamente competitivo. Davanti a lui l’ennesimo norvegese, quel Vebjoern Soerum che ormai ha fatto dell’ultimo giro su ritmi folli il suo marchio di fabbrica. Più che sufficiente anche la prova del veterano Lukas Hofer, che con due errori è diciannovesimo perdendo tre posizioni rispetto alla sprint di ieri. Decisamente più difficile la gara di Didier Bionaz, che con sei errori su quattro poligoni esce dalla zona punti ed è 43°. Più indietro Daniele Cappellari, che anche con un solo errore al tiro soffre le difficoltà del tracciato austriaco e non va oltre il 52° posto, recuperando una sola posizione.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA, BOE ANCORA IN GIALLO – La vittoria di oggi consente anche a Johannes Boe di allungare in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. Il pettorale giallo adesso è a quota 339 punti, mentre il detentore della Sfera di Cristallo Laegreid è a 304. Jacquelin sale al terzo posto a 246 e supera il connazionale Perrot, anche oggi fuori dalla top-10 dopo essersi trovato in testa dopo Kontiolahti. Sale anche Samuelsson al quinto posto, così come Soerum che è ottavo e rappresenta ormai l’ennesima certezza norvegese. Buone notizie per Giacomel, che entra nella top-15 della generale dopo due tappe di questa nuova stagione.

DOMANI LE STAFFETTE, POI LA FRANCIA – La tappa di Hochfilzen si chiude domani con le staffette. Donne al via alle 11:15, mentre alle 14:45 sarà la volta degli uomini. Si prevede come sempre grande spettacolo, ma ovviamente l’attesa adesso è tutta per l’ultima tappa dell’anno solare 2024 con l’appuntamento francese di Annecy-Le Grand Bornand che tra giovedì e domenica proporrà sprint, inseguimento e mass start sia per gli uomini che per le donne. Il pubblico transalpino spingerà i padroni di casa, in corsa per i massimi traguardi e pronti a battagliare con la corazzata norvegese anche al maschile.