Giornata intensa a Oberhof, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di slittino su pista artificiale. Sul budello tedesco infatti sono andate in scena le due gare di doppio, maschile e femminile, oltre al singolo femminile. Andiamo quindi a scoprire cosa è successo quest’oggi in Turingia.

DOPPIO FEMMINILE – In casa Italia non arriva ancora il podio per Andrea Voetter e Marion Oberhofer, vincitrici della classifica generale nelle ultime due stagioni. La coppia azzurra ha infatti chiuso al quarto posto nella gara vinta dalle austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, replicando così lo stesso piazzamento della scorsa settimana a Innsbruck. Quarte dopo la prima manche, Voetter e Oberhofer hanno confermato lo stesso risultato anche nella seconda discesa, chiudendo a soli 29 millesimi dalle statunitensi Forgan e Kirkby che si sono prese la terza piazza completando il podio insieme alle tedesche Degenhardt e Rosenthal, seconde a 261 millesimi dalle vincitrici.

Grandi difficoltà nella seconda manche per l’altra coppia teutonica Eitberger/Matschina, terze a metà gara ma addirittura settime alla fine della contesa. Dodicesimo posto e peggior risultato in questo inizio di stagione per l’altro equipaggio italiano, quello composto da Nadia Falkensteiner e Annalena Huber che hanno chiuso a oltre due secondi e mezzo dalla prima posizione perdendo un posto rispetto alla prima manche.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA – Dopo tre delle nove tappe in programma, la classifica generale del doppio femminile vede così Degenhardt e Rosenthal in testa con 255 punti ma tallonate da Egle e Kipp che con il successo odierno si portano a 250. Poco più indietro Forgan e Kirkby con 225, mentre Voetter e Oberhofer sono quarte a con 175 e sono chiamate a piazzare un acuto già dal prossimo appuntamento sul budello lettone di Sigulda a inizio gennaio. Decima piazza invece per Falkensteiner e Huber che hanno finora totalizzato 110 punti.

DOPPIO MASCHILE – Nella gara del doppio maschile sorridono i padroni di casa della Germania, con Hannes Orlamuender e Paul Constantin Gubitz che archiviano il primo successo della loro stagione precedendo di 116 millesimi i connazionali Tobias Wendl e Tobias Arlt dopo aver fatto registrare il miglior tempo di manche sia nella prima che nella seconda discesa. Terzo posto per il duo austriaco composto da Thomas Steu e Wolfgang Kindl, che staccati di 208 millesimi distanziano piuttosto nettamente a loro volta i propri conterranei Gatt e Schopf. Quinto posto per i tedeschi Toni Eggert e Florian Mueller, che dopo la vittoria di Lillehammer e il secondo posto di Innsbruck lasciano il podio restando comunque al comando della classifica generale di Coppa del Mondo.

Sesto posto per gli italiani Ivan Nagler e Fabian Malleier, che risalgono una posizione nella seconda manche ma peggiorano comunque rispetto al quarto posto ottenuto a Innsbruck. A fine gara il loro distacco dai vincitori è di 472 millesimi. Decima piazza invece per l’altro equipaggo azzurro: Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner recuperano a loro volta una posizione nella seconda manche e si confermano in top-10 dopo il nono posto della tappa austriaca, con un ritardo di oltre nove decimi da Orlamuender e Gubitz.

LA CLASSIFICA DEL DOPPIO MASCHILE – Come detto Eggert e Mueller rimangono al comando con 240 punti, con i lettoni Bots e Plume (oggi solo settimi) che vengono staccati e ora inseguono a quota 231. Accorciano Steu e Kindl a 210, così come Wendl e Arlt che con 190 punti precedono di una sola lunghezza i vincitori di oggi Orlamuender e Gubitz. Sesto posto per Nagler e Malleier, più staccati a quota 144 mentre Rieder e Kainzwaldner occupano la decima piazza a 106 punti insieme agli statunitensi Di Gregorio e Hollander.

SINGOLO FEMMINILE – A chiudere la giornata di gare ad Oberhof è stato il singolo femminile, che ha visto la seconda vittoria consecutiva di Madeleine Egle. Capace di segnare il miglior tempo in entrambe le manche, l’austriaca ha battuto la connazionale Lisa Schulte di 156 millesimi. Podio per la tedesca Julia Taubitz, che rimane in testa alla classifica generale con 255 punti a +9 su Egle e +30 su Schulte. Verena Hofer è la miglior italiana con il decimo posto, Sandra Robatscher è quindicesima mentre Nina Zoeggeler chiude diciannovesima e penultima tra le qualificate alla seconda manche.