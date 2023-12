Inter-Udinese 4-0, Inzaghi: “Complimenti ai ragazzi, ora testa alla Real Sociedad”

“I ragazzi sono stati bravissimi, temevo questa partita perché avevo visto vincere l’Udinese a San Siro 20 giorni fa. Ora sono in fondo alla classifica ma hanno valori superiori, con giocatori di qualità in mezzo al campo”. Queste le parole di Inzaghi dopo il successo dell’Inter sull’Udinese per 4-0. “Abbiamo giocato una partita da grande squadra. Vincere aiuta a vincere e dobbiamo continuare a farlo. Il pubblico si merita le nostre prestazioni. Ora bisogna recuperare e iniziare a pensare alla partita contro la Real Sociedad”.