“Ho chiesto scusa a Piastri per quello che è successo, non voglio mai andare contro qualcuno e sicuramente non con Oscar. E’ un bravo ragazzo. Sapevo che non era buona cosa, sia che fossero 5 secondi di penalità sia che fossero 10“. Così Max Verstappen al termine del Gran Premio di Abu Dhabi. “Ci serve più coerenza però, ieri non sono stati penalizzati degli impeding. Alcune situazioni sono un po’ questionabili. Dall’altra parte, non vedo l’ora arrivi pausa e che tutti possano fare quello che vogliono”.