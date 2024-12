Episodio da moviola in Juventus-Bologna per il possibile cartellino rosso da comminare a Kalulu per il fallo su Odgaard. I bianconeri rischiano grosso in campo aperto e l’ex Milan stende il centrocampista ospite, poi la palla viene bloccata da Perin. Per l’arbitro Marchetti non è nemmeno fallo, c’è un supplemento di indagine col Var perché il fallo c’è e bisogna capire se può essere da cartellino rosso. Bisogna considerare che però il giocatore rossoblù non è in possesso del pallone né può controllarlo, viene a mancare dunque una delle discriminanti per la chiara occasione da rete. Dunque al fischietto della partita viene comunicato il suo errore e il fatto di essersi perso un fallo e giallo, ma non si torna indietro perché il Var può intervenire solo sui cartellini rossi.