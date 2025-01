Sturla Holm Laegreid vince l’inseguimento di Oberhof, in Germania, valido per la Coppa del Mondo di biathlon maschile 2024/2025. Dopo la tripletta francese nella sprint arriva la risposta nella Norvegia, che piazza sul podio anche i due fratelli Boe. Sorpresa Tarjei davanti a Johannes, rispettivamente con 5″2 e 19″7 di ritardo. Miglior tempo sugli sci per Johannes, che paga a caro prezzo i due errori nella prima serie a terra. Resta comunque ottima la rimonta dalla 12ª posizione della sprint di ieri. Quarto posto per il vincitore della sprint Quentin Fillon Maillet. Il francese (23″6 di ritardo da Laegreid) sbaglia tre volte a terra e due volte in piedi tirandosi fuori dalla lotta al podio. Appena dietro il connazionale Eric Perrot (+23″7), costante al poligono con un errore in ogni serie e lo zero nell’ultima. Dopo il quarto posto di ieri, l’ucraino Dmytro Pidruchnyi conferma l’ottimo momento di forma chiudendo al sesto posto a 25″8 dalla testa. Settimo l’altro norvegese Vebjoern Soerum (+31″) con due errori nella prima serie a terra e nella prima serie in piedi. Ottavo lo svizzero Niklas Hartweg con tre errori (+31″8), appena davanti al quinto norvegese in top ten Endre Stroemsheim (+32″7). Decimo lo svedese Martin Ponsiluoma, autore di un grande ultimo giro. Disastro di Fabien Claude. Il francese si trovava in testa con discreto margine sugli inseguitori dopo le serie a terra, chiuse con lo zero. Alla prima serie in piedi arrivano ben quattro errori che lo fanno sprofondare fino alla 18ª posizione (+1’18″6). Male in piedi anche l’altro francese Emilien Jacquelin. Per lui tre errori nella prima serie e 11° posto finale (+42″2).

Gli italiani confermano il rendimento deludente della sprint. Lukas Hofer resta 26° a 1’44″5 con due errori nell’ultima serie in piedi che gli impediscono di entrare in top 20. Tommaso Giacomel come al solito ottimo sugli sci, ma disastroso al poligono. L’azzurro sbaglia sempre in apertura e chiude con due errori a terra e cinque in piedi tagliando il traguardo in 36ª posizione a 2’52″4 da Laegreid. Elia Zeni è 40° a 3’08″5. Didier Bionaz e Patrick Braunhofer concludono uno davanti all’altro, rispettivamente in 48ª (+4’28”) e 49ª (+4’30″3) posizione.

La top ten di giornata

Sturla Holm Laegreid (NOR) 33’25″5 Tarjei Boe (NOR) +5″2 Johannes Thingnes Boe (NOR) +19″7 Quentin Fillon Maillet (FRA) +23″6 Eric Perrot (FRA) +23″7 Dmytro Pidruchnyi (UKR) +25″8 Vebjoern Soerum (NOR) +31″ Niklas Hartweg (SUI) +31″8 Endre Stroemsheim (NOR) +32″7 Martin Ponsiluoma (SWE) +36″7

26. Lukas Hofer (ITA) +1’44″5

36. Tommaso Giacomel (ITA) +2’52″4

40. Elia Zeni (ITA) +3’08″5

48. Didier Bionaz (ITA) +4’28”

49. Patrick Braunhofer (ITA) +4’30″3

La classifica aggiornata

Johannes Thingnes Boe (NOR) 662 Sturla Holm Laegreid (NOR) 589 Emilien Jacquelin (FRA) 468 Eric Perrot (FRA) 449 Sebastian Samuelsson (SVE) 395 Vebjoern Soerum (NOR) 381 Quentin Fillon Maillet (FRA) 378 Fabien Claude (FRA) 358 Tarjei Boe (NOR) 332 Philipp Nawrath (GER) 331

17. Tommaso Giacomel (ITA) 225

25. Lukas Hofer (ITA) 156

38. Didier Bionaz (ITA) 62

62. Daniele Cappellari (ITA) 8

I prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo

4. OBERHOF (GER)

Dom. 12/01/25 – Staffetta mista – ore 12.00

Dom. 12/01/25 – Staffetta singola mista – ore 14.30

5. RUHPOLDING (GER)

Mer. 15/01/25 – Individuale maschile – ore 14.10

Gio. 16/01/25 – Individuale femminile – ore 14.10

Ven. 17/01/25 – Staffetta maschile – ore 14.20

Sab. 18/01/25 – Staffetta femminile – ore 14.20

Dom. 19/01/25 – Mass start maschile – ore 12.30

Dom. 19/01/25 – Mass start femminile – ore 15.00

6. ANTERSELVA (ITA)

Gio. 23/01/25 – Sprint femminile – ore 14.30

Ven. 24/01/25 – Sprint maschile – ore 14.30

Sab. 25/01/25 – Pursuit femminile – ore 13.00

Sab. 25/01/25 – Pursuit maschile – ore 15.00

Dom. 26/01/25 – Staffetta femminile – ore 11.30

Dom. 26/01/25 – Staffetta maschile – ore 14.30

MONDIALI – LENZERHEIDE (SVI)

Mer. 12/02/25 – Staffetta mista – ore 14.30

Ven. 14/02/25 – Sprint femminile – ore 15.05

Sab. 15/02/25 – Sprint maschile – ore 15.05

Dom. 16/02/25 – Pursuit femminile – ore 12.05

Dom. 16/02/25 – Pursuit maschile – ore 15.05

Mar. 18/02/25 – Individuale femminile – ore 15.05

Mer. 19/02/25 – Individuale maschile – ore 15.05

Gio. 20/02/25 – Staffetta singola mista – ore 16.05

Sab. 22/02/25 – Staffetta femminile – ore 12.05

Sab. 22/02/25 – Staffetta maschile – ore 15.05

Dom. 23/02/25 – Mass start femminile – ore 13.45

Dom. 23/02/25 – Mass start maschile – ore 16.05

7. NOVE MESTO (CZE)

Gio. 06/03/25 – Sprint maschile – ore 17.20

Ven. 07/03/25 – Sprint femminile – ore 17.20

Sab. 08/03/25 – Pursuit maschile – ore 14.45

Sab. 08/03/25 – Pursuit femminile – ore 17.40

Dom. 09/03/25 – Staffetta maschile – ore 13.30

Dom. 09/03/25 – Staffetta femminile – ore 16.45

8. POKLJUKA (SLO)

Gio. 13/03/25 – Individuale femminile – ore 15.15

Ven. 13/03/25 – Individuale maschile – ore 15.15

Sab. 14/03/25 – Staffetta mista – ore 13.05

Sab. 15/03/25 – Staffetta singola mista – ore 15.45

Dom. 16/03/25 – Mass start femminile – ore 13.05

Dom. 16/03/25 – Mass start maschile – ore 15.45

9. OSLO (NOR)

Ven. 21/03/25 – Sprint maschile – ore 13.30

Ven. 21/03/25 – Sprint femminile – ore 16.15

Ven. 22/03/25 – Pursuit maschile – ore 13.45

Ven. 22/03/25 – Pursuit femminile – ore 16.05

Ven. 23/03/25 – Mass start maschile – ore 13.15

Ven. 23/03/25 – Mass start femminile – ore 15.45