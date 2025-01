Federico Chiesa torna a segnare e lo fa nella gara di FA Cup tra Liverpool e l’Accrington Stanley, finita per 4-0. La Coppa inglese vede coinvolte le big di Premier League, ma anche squadre militanti in League Two, come gli avversari odierni dei Reds. Il Liverpool cala il poker nella partita valida per i trentaduesimi, staccando il pass per la fase successiva. Il risultato si sblocca dopo 29 minuti in campo, grazie al gol di Jota, mentre Alexander-Arnold raddoppia al 44′, poco prima di tornare negli spogliatoi.

Nella seconda metà di partita, i Reds allungano per il 3-0, con Danns che sbaraglia la difesa avversaria al 76′. Sul finale, va in rete anche Chiesa. L’azzurro, entrato in campo nel secondo tempo, aveva più volte cercato lo specchio della porta, trovandolo al 90′. Si tratta del primo gol in terra inglese per l’ex Juventus, che negli ultimi mesi è stato fermato più volte da problemi fisici. Gli infortuni hanno impedito al classe ’97 di calcare il campo con costanza dal suo arrivo in Premier League, ma ora le sue condizioni sembrano essere migliorate.