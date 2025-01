La Dakar 2025 riparte dopo il rest day del 10 gennaio. Nella giornata di sabato 11 va in scena la sesta tappa, con le moto partite alle 05:20 italiane, mentre la prova delle auto ha avuto inizio alle 07:40. Il percorso dello stage si snoda tra Hail e Al Duwadimi, con i piloti chiamati a percorrere 606 chilometri cronometrati. La tappa numero sei è considerata tra le più importanti del rally-raid saudita ed è una delle prove che potrebbero delineare la classifica finale.

Moto – Vince Brabec, Sanders ancora primo in classifica generale

Tra le moto, trionfa lo statunitense Ricky Brabec su Honda HRC, con un tempo di 5 ore e 51 secondi. Alle sue spalle per soli 23 secondi c’è il transalpino Adrien Van Beveren, che completa la doppietta Honda HRC. Il terzo gradino del podio va a José Ignacio Cornejo Florimo, pilota cileno del team Hero che taglia il traguardo con 51 secondi di ritardo. La medaglia di legno va allo spagnolo Tosha Schareina su Honda HRC, con un distacco di 2:27. La classifica generale vede Daniel Sanders ancora in testa, con 11:46 di vantaggio su Schareina.

“Ho avuto una brutta partenza, perdendo un po’ all’inizio. Ho cercato di recuperare il ritmo per il resto della giornata. Era importante non spingere troppo oggi, perché domani sarà una tappa difficile e non volevo spingere troppo e arrivare in cima. Speriamo di essere in una posizione di partenza per domani e torneremo ad avere ritmo”, commenta Sanders ai canali ufficiali della Dakar.

BRABEC 05:00:51 VAN BEVEREN + 00:23 CORNEJO FLORIMO + 00:51 SCHAREINA + 02:27 BENAVIDES + 03:36 SANTOLINO + 03:47 KLEIN + 04:22 HOWES + 05:09 SANDERS + 05:43 QUINTANILLA + 05:46

Auto – Trionfo di De Mevius, beffa per Botterill

La prova delle auto viene vinta dal belga De Mevius su X-Raid Mini JCW, che taglia il traguardo dopo quattro ore, 34 minuti e 49 secondi. Alle sue spalle c’è il portoghese Ferreira, pilota X-Raid Mini JCW, con un minuto e mezzo di ritardo. A completare il podio è il qatariota Al-Attiyah con Dacia, che ha terminato la prova due minuti dopo. Quarta piazza, poi, per Botterill – scudiero sudafricano di Toyota – che ha concluso con 3:25 di svantaggio dopo aver dominato un importante tratto della gara. Lategan rimane in testa nella classifica generale, ma Al Rajhi recupera 3’01” e ora è a 7’16” dalla cima.

DE MEVIUS 04:34:49 FERREIRA + 01:34 AL-ATTIYAH + 02:01 BOTTERILL + 03:25 AL RAJHI + 03:35 BACIUSKA + 05:31 LATEGAN + 06:36 EKSTRÖM + 08:09 PROKOP + 10:00 ROMA+ 10:06

Dakar 2025 – Il programma

Prologo – 3/01/2025 BISHA => BISHA 79 km totali | 29 km cronometrati

Stage 1 – 4/01/2025 BISHA => BISHA 500 km | 412 km

Stage 2 (48H) 5-6/01/2025 BISHA => BISHA 1057 km | 965 km

Stage 3 – 7/01/2025 BISHA => AL HENAKIYAH 845 km | 496 km

Stage 4 – 8/01/2025 AL HENAKIYAH => ALULA 588 km | 415 km

Stage 5 – 9/01/2025 ALULA => HAIL 491 km | 428 km

Giorno di riposo – 10/01/2025 HAIL

Stage 6 – 11/01/2025 HAIL => AL DUWADIMI 829 km | 606 km

Stage 7 – 12/01/2025 AL DUWADIMI => AL DUWADIMI 745 km | 481 km*

Stage 8 -13/01/2025 AL DUWADIMI => RIYADH 733 km | 487 km

Stage 9 – 14/01/2025 RIYADH => HARADH 589 km | 357 km

Stage 10 – 15/01/2025 HARADH => SHUBAYTAH 638 km | 119 km

Stage 11 – 16/01/2025 SHUBAYTAH => SHUBAYTAH 506 km | 280 km

Stage 12 – 17/01/2025 SHUBAYTAH => SHUBAYTAH 205 km | 134 km

*La tappa numero sette ha subito una modifica nel corso dello Stage 6. Le auto – al via alle 08:00 locali – correranno per 418 chilometri cronometrati, 411 per le moto, che partiranno alle 8:30 locali. La modifica nella tabella di marcia è dovuto alla necessità di riposizionare gli elicotteri lungo il tracciato.

Dove vedere la Dakar 2025

La Dakar 2025 potrà essere seguita gratuitamente sui canali Youtube e Facebook dell’evento, con la cronaca in lingua inglese. Sarà possibile seguire il rally anche in italiano sul canale di Eurosport 2, ma non manca il live streaming. Le piattaforme di Sky Go e di NOW metteranno a disposizione il live (sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Eurosport), mentre la sera, alle 21:00, Discovery+ manderà in onda gli highlights di ogni giornata, insieme alle interviste dei protagonisti.