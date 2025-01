Maiuscola prova di Yanick Gunsch nella prima prova della Coppa del Mondo di skicross, specialità dello sci freestyle, in corso di svolgimento a Reiteralm. L’azzurro, infatti, è riuscito a salire sul terzo gradino del podio al termine di un’intensa prova maschile, lui che in tutta la sua carriera non era mai andato oltre la ventunesima piazza nel massimo circuito mondiale. L’Italia ottiene un ottimo risultato anche nella gara femminile, dove Jole Galli è invece quarta con qualche rammarico. Venerdì 17 gennaio è in programma gara 2 con partenza alle 10.30 e tante speranze riposte ancora una volta nei tanti azzurri ai nastri di partenza in questo lungo weekend in compagnia del freeski.

L’altoatesino, originario della Val Venosta e in particolare di Malles, si è regalato il suo miglior risultato di sempre in Coppa del Mondo. Una giornata perfetta la sua, già fin dalla batteria, dove ha ottenuto un secondo posto in scia del canadese Kevin Drury. Sempre in seconda posizione al termine dei quarti di finale e della semifinale, è così approdato alla finale a quattro, che in realtà è stata a tre perché lo svizzero Alex Fiva si è infortunato dopo aver superato le semifinali. E allora, soltanto il tedesco Florian Wilmsmann e il francese Melvin Tchiknavorian riescono a fermare la corsa verso la vittoria dell’azzurro, che sale comunque sul podio per la prima volta nel massimo circuito e può così gioire. Semaforo rosso, invece, nei quarti di finale per Simone Deromedis: si tratta, lo ricordiamo, del campione iridato in carica, che dopo aver dovuto faticare nel primo turno, è stato estromesso da un errore – ha allungato la propria traiettoria per duellare meglio col tedesco Tim Hronek – e così si è allontanato dai due di testa, il poi vincitore assoluto Wilmsmann e lo svedese Erik Mobärg, venendo così eliminato anzitempo. Fuori già agli ottavi Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, già tutti e due out nella prima batteria, e Dominik Zuech, eliminato dopo la seconda heat chiusa in quarta piazza. La classifica di Coppa del Mondo vede proprio Wilmsmann capace di guidare con 410 punti davanti a Deromedis, che sale sulla piazza d’onore provvisoria (305) con Fiva (302) nella scia.

RAMMARICO PER GALLI

E’ un errorrino nella partenza della finale a quattro che costringe Galli al quarto posto di giornata. Tanta autorevolezza per l’azzurra di Livigno nei quarti e in semifinale, dove ha condotto la gara con gran personalità, poi un avvio che l’ha costretta a inseguire fin da subito nell’atto conclusivo. Ormai, il terzetto capitanato dalla canadese Hannah Schmidt, che ha vinto mettendosi alle spalle la svizzera Fanny Smith e l’altra canadese India Sherret, era diventato per lei irraggiungibile, e così il quarto posto è stato inevitabile. Per quanto riguarda la classifica di Coppa del Mondo femminile, Daniela Maier è davanti a tutte co 388 punti davanti a Sherret (385) e all’altra canadese Thompson (349); quinto posto per Jole Galli a quota 275.

IL CALENDARIO DEL FREESTYLE DI QUESTA SETTIMANA

Mar. 14/01/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS femminile Laax (Svi)

Mer. 15/01/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS maschile Laax (Svi)

Sab. 16/01/25 – Coppa del mondo – SX-1 maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 12.30, diretta streaming Eurosport player

Gio. 16/01/25 – Coppa Europa – SX-1 maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.50

Ven. 17/01/25 – Coppa del mondo – SX-2 maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 10.30, diretta streaming Eurosport player

Ven. 17/01/25 – Coppa del mondo – SS maschile e femminile Laax (Svi) – ore 13.15

Ven. 17/01/25 – Coppa Europa – SX-2 maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.50

Ven. 17/01/25 – FISU – SS maschile e femminile Bardonecchia (Ita) – ore 10.00

Sab. 18/01/25 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Alpe di Siusi (Ita)

Dom. 19/01/25 – FISU BA maschile e femminile Bardonecchia (Ita) – ore 10.00