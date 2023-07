Softball, Coppa del Mondo 2023: Navarria aprirà l’evento con un lancio simbolico

La Coppa del Mondo di Italia Softball verrà aperta dalla schermitrice Maria Navarria, che effettuerà un primo lancio simbolico. L’evento avrà luogo domani, sabato 22 luglio, a Castions di Strada, poco prima della partita contro il Venezuela. L’atleta tricolore lascerà poi i mondiali di softball per dirigersi a Milano e disputare quelli schermistici, che inizieranno il 22 luglio per finire il 30. Navarria nel 2018 a Wuxi, in Cina si è laureata Campionessa del Mondo individuale nella spada, ma vanta anche un bronzo olimpico (conquistato nella prova a squadre a Tokyo 2020). Inoltre, nel palmares ha collezionato anche un argento e tre bronzi mondiali, sette medaglie europee.