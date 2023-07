Atp Newport 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 21 luglio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP di Newport 2023 per la giornata di venerdì 21 luglio. Di scena i due match di quarti di finale della parte alta del tabellone, in cui sono rimasti in corsa solo tennisti a stelle e strisce. Prima scenderanno in campo McDonald e Michelsen, mentre a seguire toccherà a Paul ed Isner. In palio due pass per le semifinali.

CENTER COURT

Ore 19:00 – (4) McDonald vs Michelsen

a seguire – (1) Paul vs Isner