Klopp: “Allenare la Germania sarebbe un onore, al momento penso solo al Liverpool”

Jurgen Klopp ha commentato le voci che lo hanno avvicinato alla panchina della Germania, che cerca un allenatore di rilievo per riscattare la deludente spedizione in Qatar culminata con l’eliminazione ai gironi: “Il lavoro di allenatore nazionale è e sarebbe un grande onore. L’unico vincolo è la lealtà che ho nei confronti del Liverpool. Non posso lasciare il Liverpool adesso e dire che prenderò il controllo della Germania per un periodo. Non potrebbe funzionare, e non c’è stata nemmeno una richiesta in questo senso. Se devo farlo a un certo punto, allora devo essere disponibile e al momento non lo sono. Ho una responsabilità nei confronti del club”.