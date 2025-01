Il 2025 si apre con il botto per la Serie A1 di softball e, in particolare, per il Bertazzoni Collecchio. La società della provincia di Parma, infatti, ha annunciato l’arrivo di Erika Piancastelli, che fa quindi il suo ritorno nel massimo campionato italiano. La conferenza stampa si è tenuta ieri, venerdì 3 gennaio, per quella che è una delle stelle della Nazionale italiana di softball, con la quale ha conquistato ben quattro titoli europei (Rosmalen 2015, Ostrava 2019, Castions di Strada 2021 e Utrecht 2024). Innesto importante per la squadra di Collecchio, che inserisce nel proprio organico un elemento di alta qualità che con la Nazionale ha totalizzato 127 presenze, partecipando anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Softball, biografia Erika Piancastelli

Nata a Modena nel 1996 e cresciuta in California, Erika Piancastelli si è distinti nei suoi anni di college con la formazione delle McNeese State Cowgirls, vincendo il premio di miglior giocatrice dell’anno della conference per ben quattro stagioni di fila. Poi il ritorno in Italia e nella propria Regione, dove ha indossato la maglia di Forlì tra il 2018 e il 2021, vincendo lo Scudetto da capitana proprio nella sua ultima stagione con la squadra romagnola. Poi, le esperienze nel professionismo della lega americana Athletes Unlimited e della Japan Diamond Softball League, dove dal 2022 ha vestito la maglia della SG Holding Galaxy Star.

A Collecchio, Piancastelli ritrova anche la madre, Loredana Auletta, che dalla scorsa estate allena proprio il Bertazzoni dopo essere stata anch’ella una figura chiave del panorama nazionale di softball. Auletta, infatti, è stata una delle protagoniste della qualificazione alle Olimpiadi di Sydney 2000.

Erika Piancastelli, il saluto al 2024

“Terminando l’anno nella città più bella – ha scritto Piancastelli in uno degli ultimi post social, dopo aver passato le vacanze invernali nella sua Modena –. Tanti alti e bassi, come ogni anno, perché così è la vita. Vivi tutto intensamente, fallisci e impari dai tuoi errori, impari di più su te stessa, prendi rischi, hai successo e raggiungi gli obiettivi. Tutti gli alti e i bassi sono parte della vita. Niente al mondo riempie la mia vita più di essere nella mia splendida città natale circondata dalle persone che amo di più, la mia famiglia – ha aggiunto –. Con questo, ricordo a tutti di vivere. Siate presente, prendetevi quei rischi, cadete e rialzatevi. Assicuratevi di fare quello che più vi soddisfa così da avere energia da restituire alle persone intorno a te”.