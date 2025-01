Una vittoria che pesa tantissimo sia per la classifica sia per le assenze: il Napoli, orfana di Kvaratskhelia e Politano, batte la Fiorentina 3-0 al Franchi e sale a 44 punti, portandosi momentaneamente al primo posto in solitaria, aspettando l’impegno dell’Atalanta (41 punti) che il 14 gennaio recupererà la gara della 19esima giornata contro la Juventus. Senza dimenticare l’Inter, che di partite in meno ne ha due con 40 punti già in cassaforte.

Un successo netto nei numeri, firmato da Neres, Lukaku (rigore) e McTominay. Dopo 19 partite solo quattro volte, considerando da sempre tre punti a vittoria, il Napoli ha raggiunto i 44 punti e in tutte le quattro precedenti occasioni ha poi terminato la stagione nelle prime due posizioni (1987/88, 2017/18, 2018/19 e 2022/23). Nuovo passo falso per la Fiorentina, che subisce il secondo ko interno consecutivo dopo quello con l’Udinese: non accadeva dal periodo tra ottobre e novembre 2023, in quel caso contro Empoli e Juventus.

IL RACCONTO DELLA GARA

Senza Kvaratskhelia e Politano, Conte è costretto a rivoluzionare il tridente d’attacco. Ai lati di Lukaku ci sono Neres e Spinazzola, mentre Juan Jesus agisce in difesa al fianco di Rrahmani. Al 15′ il Napoli trova il gol con Olivera, ma l’azione del Napoli è viziata da una posizione di fuorigioco. Il Napoli è pericolosa al 18′ con Spinazzola, ma il tiro dell’esterno è neutralizzato da De Gea. L’estremo difensore della Fiorentina però non può nulla al 29′ sul tiro di destro di Neres, bravo a duettare con Lukaku e a trovare lo spazio per la conclusione in area. Al 35′ secondo gol annullato della serata, stavolta alla Fiorentina: Kean controlla di petto e tocca col braccio, poi calcia in rete, ma l’arbitro Manganiello segnala l’irregolarità e il Var conferma. Quattro minuti dopo è Mandragora a provarci, ma il suo tiro è respinto in tuffo da Meret. Ad inizio ripresa un regalo natalizio in ritardo permette al Napoli di raddoppiare: Moreno evita un calcio d’angolo, ma nel tentativo di riappropriarsi del pallone stende Anguissa in area. L’arbitro indica il dischetto e dagli undici metri Lukaku è bravo a spiazzare il suo ex compagno di squadra allo United, De Gea. La Fiorentina ha subito la palla per tornare in partita: Mandragora calcia a botta sicura a centro area, Meret dice no e si salva anche sul tentativo successivo di Beltran. Gol sbagliato, gol subìto. Come al 68′ quando un errore di Comuzzo favorisce la conclusione di McTominay, che realizza il tris definitivo.

LE PAGELLE

MIGLIORE IN CAMPO – Neres 7.5. La rete più importante, quella che indirizza il match, è sua: ed è bellissima. Il modo migliore per sfruttare la chance dal 1′ in assenza di Kvaratskhelia e Politano.

PEGGIORE IN CAMPO – Moreno 4.5. Una sua follia in area ad inizio ripresa chiude la partita: nel tentativo di evitare un calcio d’angolo, regala un rigore al Napoli. Peccato, perché fino a quel momento aveva giocato bene.

ARBITRO – Manganiello 6.5. Buona direzione di gara. Vede prima del Var ciò che c’è da vedere.

TABELLINO

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea 5.5; Moreno 4.5 (13’st Colpani 5.5), Comuzzo 5.5, Ranieri 5.5; Dodò 5, Mandragora 5 (27’st Richardson 6), Adli 5.5 (34’st Cataldi sv), Parisi 5.5 (13’st Gosens 6); Beltran 6 (34’st Kouame sv), Sottil 5; Kean 5.5.

In panchina: Terracciano, Martinelli, Valentini, Pongracic, Kayode, Cataldi, Ikonè, Kouame, Gudmundsson, Caprini.

Allenatore: Palladino 5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5 Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6, Olivera 6 (43’st Raspadori sv); Anguissa 7, Lobotka 6.5 (43’st Gilmor sv), McTominay 7; Neres 7.5 (41’st Ngonge sv), Lukaku 6.5 (27′ st Simeone 6), Spinazzola 6.5 (41’st Mazzocchi sv)

In panchina: Caprile, Contini, Marin, Zerbin, Gioielli.

Allenatore: Conte 7.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 5.5

RETI: 29’pt Neres, 9’st Lukaku (rig), 23’st McTominay.

NOTE: Prima del fischio di inizio osservato 1′ di silenzio per ricordare Aldo Agroppi, scomparso nei giorni scorsi. Pomeriggio umido, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 21.685 per un incasso di 676.998 euro.

Ammoniti: Di Lorenzo. Angoli: 4-2 per la Fiorentina. Recupero: 2′ pt, 4′ st.