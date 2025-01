Non si sorride a Londra. A Manchester, sponda City, invece sembra essere definitivamente tornato il sereno. La squadra di Pep Guardiola batte 4-1 il West Ham, trova la seconda vittoria consecutiva e prova a lasciarsi definitivamente alle spalle quella crisi che era arrivata a mettere in discussione l’incarico dell’ex tecnico del Barcellona. Il City sale a 34 punti e lo fa in una giornata difficile per le rivali: il Tottenham perde 2-1 contro il Newcastle, mentre l’Arsenal non va oltre l’1-1 contro il Brighton.

LE GARE DI OGGI

C’è anche un po’ di fortuna nel pomeriggio dei Citizens, che passano in vantaggio al 10′ all’Etihad Stadium grazie ad un autogol di Coufal. La squadra di Lopetegui (ammonito per proteste) non riesce a reagire. E al 42′ Haaland trova la rete per la seconda partita consecutiva dopo il digiuno di tre gare. Al 53′ altri guai per Lopetegui che perde per infortunio Todibo e inserisce Mavropanos. Il City si scatena: al 55′ c’è la doppietta di Haaland e tre minuti dopo è Foden a realizzare il poker definitivo. La rete al 71′ di Fullkrug non cambia la sostanza. Secondo ko consecutivo per il West Ham che resta a 23 punti, uno in meno del Tottenham che non esce dalla crisi e perde in casa contro il Newcastle. Al 4′ Solanke illude gli Spurs, prima della rimonta siglata da Gordon (6′) e Isak (38′) che permettono al Newcastle di trovare la quinta vittoria consecutiva.

Serata storta anche per altre due londinesi. L’Arsenal pareggia 1-1 contro il Brighton. Al 16′ è il 17enne Mwaneri a sbloccare il risultato, ma un rigore di Joao Pedro al 61′ ristabilisce la parità. Solo un punto anche per il Chelsea che si ferma sul campo del Crystal Palace: Palmer al 14′ firma l’1-0, poi è Mateta nel finale (82′) a pareggiare. Successo di misura in casa per il Bournemouth che batte l’Everton 1-0 grazie ad una rete di Brooks. Vittoria per 2-1 dell’Aston Villa sul Leicester grazie al gol di Barkley (58′) e Bailey (76′) in risposta al momentaneo pareggio di Mavididi (63′). Crollo interno invece del Southampton di Ivan Juric. L’ex tecnico della Roma perde la terza partita su tre e lo fa con il risultato di 0-5 contro il Brentford: decisive le reti di Schade (6′), Mbeumo (62′ e 69′), Lewis Potter (92′) e Wissa (95′).

LA SITUAZIONE DI CLASSIFICA

Aspettando il big match di domani tra Liverpool e Manchester United, l’Arsenal non riesce ad avvicinarsi alla vetta occupata dai Reds che hanno 45 punti, cinque in più dei Gunners. In terza posizione a quota 37 c’è il Nottingham che lunedì chiuderà il turno di campionato contro il Wolves. Più indietro il Chelsea (36), che non vince da quattro gare. Sale il Newcastle, quinto a quota 35, uno in più del Manchester City. Seguono Bournemouth (33), Aston Villa (32), Fulham (29), Brighton (28), Brentford (27), Tottenham (24), West Ham (23), Manchester United (22), Crystal Palace (21), Everton (17), Wolves (16). Ultime tre posizioni occupate da Ipswich (15), Leicester (14) e Southampton (6).

RISULTATI 20^ GIORNATA SABATO

Tottenham – Newcastle 1-2

Bournemouth – Everton 1-0

Aston Villa – Leicester 2-1

Crystal Palace – Chelsea 1-1

Manchester City – West Ham 4-1

Southampton – Brentford 0-5

Brighton – Arsenal 1-1