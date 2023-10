Skateboarding, Mondiali 2023: Sorgente e Mazzara approdano in semifinale

di Antonio Sepe 7

Ottime notizie per l’Italia in occasione dei Mondiali di Skateboarding Park di Roma/Ostia. Hanno infatti staccato il pass per le semifinali Alex Sorgente e Alessandro Mazzara, impegnati nella terza heat e capaci di entusiasmare gli spettatori presenti al ‘The Spot’ del Lido. Sorgente ha totalizzato il punteggio di 80.81, mentre Mazzara non è andato oltre il 76.00. Entrambi tra i migliori 16 del mondo, sognare una medaglia iridata non è impossibile.

“È andata benissimo, sono davvero fiducioso per le semifinali – ha spiegato Mazzara – Ho passato il turno da sesto, paradossalmente con la line più facile delle tre, ma va benissimo anche così. Il pubblico mi sta gasando davvero tanto. Posso solo immaginare lo spettacolo di domani“. Niente da fare invece per Lucrezia Zarattini, il cui punteggio di 70.00 non è stato sufficiente per approdare in semifinale. L’azzurra può comunque consolarsi con la top 32 nel Mondiale di casa e soprattutto con un notevole balzo nel ranking mondiale che lascia ben sperare in vista di Parigi 2024.