Juventus, Scanavino: “Allineati con Allegri e Giuntoli, vogliamo tornare a vincere”

L’AD della Juventus, Maurizio Scanavino, nell’intervista concessa a Sky, ha parlato di varie tematiche che tengono banco in casa bianconera. Questi alcuni estratti della sua intervista. Il dirigente bianconero, ha prima parlato dell’obiettivo Qualificazione in Champions: “Qualificazione in Champions? Importante per i conti del club. Siamo allineati con Allegri e Giuntoli sugli obiettivi. Il progetto è appena partito, puntiamo a tornare vincenti”.

Successivamente, ha affrontato l’argomento Pogba, con le controanalisi che hanno confermato la positivitá al Testosterone del calciatore: “Umanamente mi dispiace, prenderemo una decisione con lui e i suoi agenti”. Infine, ha espresso la sua veduta sull’imminente Aumento di capitale che la società opererà: “Questo importante aumento di capitale, è una dimostrazione d’amore della famiglia Agnelli, a dimostrazione dell’affetto che ha la famiglia verso questo club con cui è legato da 100 anni. Questo aumento, in virtù della mancata partecipazione alle coppe europee, ci fa lavorare più sereni per il futuro. La nostra programmazione prevede sostenibilità e competitività ”.