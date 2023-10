F1 GP Qatar 2023, Vasseur: “Peccato per Sainz, non aveva le gomme pronte. Confusione track limits”

“Un peccato però perché ci mancano pochi decimi da Verstappen e avremmo potuto fare un lavoro certamente migliore. Non ci aspettavamo un grande risultato su questa pista. Il problema principale l’abbiamo avuto con Sainz, che non aveva le gomme pronte per affrontare al meglio la curva uno, mentre con entrambi i piloti ci è risultata difficile anche la curva tredici. Dovremo tenere a mente che domani ci sarà un’altra qualifica e otto punti in palio nella sprint race. Possiamo certamente fare meglio e nel sabato ci proveremo”. Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, dopo le deludenti qualifiche del GP del Qatar: “Track limits? Non è bello da vedere che tanti tempi vengono cancellati, è una situazione difficile da gestire. Sapevamo però che ci sarebbe stata questa situazione a causa dei tanti limiti di pista. Sono preoccupato, infatti, per la gara, specialmente se ci saranno folate di vento forti come quelle di oggi che potrebbero condizionare non poco questo aspetto. In questa situazione la cosa importante è avere informazioni in tempo reale, in modo tale da poterlo dire con tempestività ai piloti”.