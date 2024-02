Skateboard: in Italia i World Skate Games per la prima volta

I World SKATE Games sbarcano in Italia per la prima volta nella storia degli sport rotellistici. Oggi la presentazione a Montesilvano, in provincia di Pescara, alla presenza del premier Giorgia Meloni, del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, e del presidente dei Word SKATE Games e della Federazione italiana sport rotellistici (Fisr) Sabatino Aracu. “Dopo Nanchino in Cina, Barcellona in Spagna e Buenos Aires in Argentina – ha detto Aracu, – sarà l’Italia ad ospitare questo meraviglioso evento, definito dal ministro Andrea Abodi il Mondiale dei Mondiali. È bellissimo, il nostro è uno sport al quale guardano i giovani“. La manifestazione si svolgerà dal 6 al 22 settembre in quattro regioni: Lazio, Emilia Romagna, Piemonte e Abruzzo.

L’edizione italiana dei WSG 2024, dal 6 al 22 settembre, prevede l’arrivo di oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi del mondo. “Verranno assegnati 156 titoli mondiali di tutte le nostre discipline (skateboarding, freestyle, scootering, speed, skatecross, downhill, slalom, hockey pista, inline hockey, roller derby e pattinaggio artistico e di velocità). Durante i Giochi Olimpici di Tokyo lo skateboarding è stato lo sport più seguito in assoluto sui social media, questo significa che le nostre discipline attirano i giovani. I World SKATE Games saranno un vero e proprio festival dei giovani con tanti Fan fest, eventi che accompagneranno la manifestazione sportiva con musica e intrattenimento“.