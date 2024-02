Santa Clara-Porto interrotta per pioggia: campo impraticabile in Coppa del Portogallo

La pioggia la fa da protagonista in Coppa del Portogallo, dove la sfida Santa Clara-Porto è stata interrotta intorno al 30′ per il diluvio che si è abbattuto sullo stadio. I primi trenta minuti si sono giocati, con risultati davvero poco convincenti e ai limiti, su un terreno di gioco davvero ai limiti della praticabilità, poi l’arbitro ha deciso di fermare tutto perché il campo era ormai divenuto zuppo e impraticabile, anche per l’incolumità dei giocatori, e al momento non si può giocare. Da capire se la partita potrà proseguire in giornata o se sarà rinviata a data da destinarsi.