Roma, in Campidoglio si celebrano i 40 anni dello scudetto giallorosso di Liedholm

Il Campidoglio è anche posto magnifico per celebrare i successi sportivi delle squadre della Capitale. Dopo aver omaggiato la conquista da parte del basket del Tricolore, in quello stesso anno è la Roma del calcio di Nils Liedholm a vincere lo Scudetto dopo un cavalcata incredibile.

Ad omaggiare quel campionato, in Campidoglio, è andata in scena una manifestazione presieduta da Ferdinando Bonessio, Presidente della Commissione Sport. Bonessio ha poi sottolineato: “Oggi vogliamo celebrare una squadra bellissima e vincente che ci ha regalato delle emozioni memorabili, facendoci sentire parte di una impresa straordinaria. Dopo aver ricordato lo storico scudetto conquistato sempre quell’anno nel basket, oggi vogliamo festeggiare i ‘ragazzi’ di mister Nils Liedholm autori di una strepitosa stagione calcistica“.

Bonessio ancora: “Si tratta di campioni che hanno reso grande la nostra città, in un momento storico davvero magico per Roma, e che hanno segnato la storia del calcio per personalità, forza e carisma. Sono stati punto di riferimento per intere generazioni, in un periodo in cui i calciatori non erano ancora superstar milionarie ma soltanto veri sportivi. E sono certo che, per la ricercatezza dello stile e per la precisione nella tecnica, quelle prodezze saprebbero suscitare ancora il boato dei tifosi“.