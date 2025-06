Juventus Women già qualificata, secondo turno di playoff per Roma e Inter: le avversarie delle due italiane verso la Women’s Champions League

Dopo la qualificazione della Juventus Women alla prossima Women’s Champions League in quanto vincitrice del Campionato di Serie A, la Roma e l’Inter sono invece passati per i sorteggi per decretare le avversarie del secondo turno di playoff.

Ciascun gruppo, costituito da quattro squadre, vedrà una sola squadra ad aggiudicarsi il posto disponibile per i gironi. Saranno due le partite da disputare per ogni squadra, e la Roma e l’Inter sono separate dal cammino nell’Europa che conta da due sole avversarie per parte.

Roma testa di serie, Inter in seconda fascia

Le giallorosse e le nerazzurre potranno raggiungere i gironi di Women’s Champions League soltanto in caso di vittoria nel doppio confronto. Per l’Inter si è trattato del primo sorteggio del torneo nella storia della società al femminile, classificatasi seconda in campionato e autrice di un cammino importante che l’ha condotta alla prima, storica, Champions League.

La Roma, pur essendosi conquistata la possibilità di giocarsi un posto per la prossima Champions soltanto all’ultima giornata nello scontro diretto con la Fiorentina, ha avuto accesso alla competizione partendo da testa di serie, a differenza dell’Inter, che è invece partita in seconda fascia. Per le “Lupe” si tratta di una consuetudine prendere parte a questo torneo, però sarà anche lei di fronte a una “prima volta” con questo passaggio tutto nuovo verso i gironi.

I sorteggi sorridono a Roma e Inter: evitati i grandi pericoli sulla carta

Le nerazzurre dovranno vedersela con le norvegesi del Brann per potersi giocare un posto nei gironi della competizione. Si tratta di una formazione che, nel campionato norvegese, è al secondo posto. In caso di vittoria, l’Inter dovrà affrontare la vincente tra il Valur (Islanda, al sesto posto in campionato) e lo Sporting Braga (Portogallo). Evitati i pericoli Manchester United e Hammarby (Svezia), così come le scozzesi del Glasgow City.

Le giallorosse sono riuscite a evitare le olandesi del PSV e le portoghesi dello Sporting Braga, venendo abbinate alle kazake dell’Aktobe. In caso di vittoria, sarà la vincente tra Sparta Praha (Repubblica Ceca) e Nordsjelland (Danimarca) a provare a contendersi lo spot a disposizione per la Champions League.